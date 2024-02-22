حزب الجيل يثمن صفقة الحكومة مع كيانات استثمارية أجنبية ضخمة

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن إتمام الحكومة صفقة استثمارية أجنبية ضخمة، بشراكة مع كيانات كبرى، ينتج عنها عدة مشروعات تسهم فى حل مشكلة البطالة، وتسهم فى علاج النقص الحاد بالعملات الأجنبية، وتشير إلى نجاح الدولة المصرية في فك الحصار المضروب حولها، بسبب مواقفها الرافضة لمخطاطات الهيمنة والاستغلال وتصفية القضية الفلسطينية بتهجير أهلها قسريا، وتحت القصف الوحشى للطائرات الإسرائيلية.

وأشار إلى أنها ستضخ مليارات الدولارات، مؤكدا أنها بداية الطريق لانفراجة حقيقية للأزمة الاقتصادية التي تعانى منها البلاد، لافتا إلى أن هذه الصفقة، ستساهم في تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، التي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

صفقات استثمارية

وأعرب الشهابي، عن أمله فى أن تنجح الحكومة في عقد عدة صفقات استثمارية أخرى، لتزيد موارد الدولة من العملات الأجنبية، مؤكدا أن الرأي العام المصري ينتظر من الحكومة إعلان تفاصيل هذه الصفقة، وتوقيع الاتفاقيات الخاصة بها.

استثمارات أجنبية ضخمة

أكد رئيس حزب الجيل، أن إتمام الحكومة هذه الصفقة الضخمة، يشير إلى إمكانية عقد صفقات شبيهة لها، أي لديها القدرة على نجذب استثمارات أجنبية ضخمة، وهو ما يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على التغلب على التحديات التي تواجهه.

وأضاف الشهابي، أن مزايا هذه الصفقة توفيرها من خلال المشروعات مئات الآلاف من فرص العمل، ما يحدث انتعاشة اقتصادية ستوفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، تسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.