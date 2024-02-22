حزب مصر أكتوبر: الصفقة الاستثمارية الكبرى نجاح لجهود الدولة

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بنجاح مجلس الوزراء وموافقته على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

الصفقة الاستثمارية الكبرى تقضي على أزمة الدولار

وأضافت مديح في بيان لها، أن تلك الصفقة الاستثمارية الكبرى، تأتي تكليلا لجهود الدولة المصرية في جذب الاستثمارات والتسهيل على المستثمرين المحليين والأجانب، وتذليل العقبات ومنح مميزات استثمارية، فضلا عن تهيئة البيئة التشريعية للاستثمار.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن هذه الصفقة تحقق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية خاصة وأن الحكومة أكدت أن الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر

وقالت إن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، يسهم في حل أزمة النقد الأجنبي وتوفيره، والقضاء على السوق الموازية، بالإضافة إلى توفير عشرات الآف فرص العمل للشباب.