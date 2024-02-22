«اقتصادية النواب»: الشركات العالمية تتهافت على الاستثمار في مصر

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، يؤكد تهافت الشركات العالمية للاستثمار في مصر، ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.

الشركات العالمية تتهافت على الاستثمار في مصر

وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن ملف الاستثمار يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وهناك رؤية شاملة وجادة من الدولة، لترجمة هذا الاهتمام، في صورة قرارات على أرض الواقع، بداية من تهيئة البنية التحتية، ومنظومة نقل، وشبكة طرق عالمية، ساهمت بقوة في ربط كل المحافظات ببعضها، وحزمة غير مسبوقة من التشريعات التي تتضمن تسهيلات وتيسيرات غير مسبوقة.

وتابع «القطامي»: «هذه القرارات والإجراءات والخطوات، ساهمت بقوة في جعل مصر قبلة للمستثمرين، وساهمت هذه الطفرة غير المسبوقة، في خلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، وأصبحت واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي، ورغم التحديات إلا أن الاستثمار المصري يشهد زخما غير مسبوق».

وأشار إلى أن الجهود لم تتوقف عند هذه الخطوات، فلأول مرة نشهد ميكنة الخدمات الاستثمارية ورقمنة الخدمات في واحد من أبرز القطاعات، حيث يجري العمل على استخراج كل رخص التشغيل والتراخيص، وتُعد البنية التحتية إحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة، لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال المصرية.