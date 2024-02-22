«التجمع» يثمن استغلال موارد الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، أهمية تكثيف الحكومة جهودها في استغلال موارد الدولة بأعلى كفاءة ممكنة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان رفع حجم الإيرادات العامة، وخفض معدلات البطالة.

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

وقال «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن اتجاه الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر الشراكة مع كيانات كبرى، من شأنه دفع مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052، للأمام، وتوفير السيولة اللازمة من العملة الصعبة، واستقرار السوق المصرفية، والسيطرة على التضخم، وضبط أسعار السلع والخدمات.

مشروعات البنية الأساسية

وأكد مساعد رئيس حزب التجمع أن نجاح الحكومة في إتمام الاتفاقيات مع الكيانات الكبرى، سيجذب المزيد من الاستثمارات الأخرى، خاصة إنجاز الدولة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة من طرق ومحطات كهرباء، وسيؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في قدرة مصر على تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، ويشير إلى أن ممكنات التعافي الاقتصادي متاحة، رغم ما يشهده العالم من ركود.

ومن جانبه أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، أن المشروعات التي تنتج عن الصفقة الاستثمارية الكبرى ستسهم في مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية فى المشروعات المنفذة ومزايا متعددة للدولة، حسبما أفادت قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل، منذ قليل.