حزب المؤتمر: الاستثمار الأجنبي أحد وسائل النهوض بالاقتصاد المصري

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد المصري لها دور كبير في تعميق الصناعة الوطنية، وذلك لأن المستثمر الأجنبي له دور كبير في النهوض بالاقتصاد المصري.

جهود الدولة لتحقيق التنمية

وأضاف «فرحات» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في الوقت الحالي، وذلك لما لها من دور كبير في توفير حصيلة كبيرة من العملة الصعبة عن طريق ضخ زيادة الأموال في السوق المصرية، فضلا عن توفير فرص عمالة متعددة للشباب المصري، مشددا على أن الدولة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار.

تشجيع القطاع الخاص

وأشار إلى أن الدولة المصرية أصدرت العديد من التشريعات والقوانين من أجل تشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن العمل على البنية التحتية وتحسين جودتها خلال العشر سنوات الماضية من أجل استقطاب الاستثمار، مطالبا بتكيف الاستثمار الأجنبي في الصناعات المحلية، وضرورة تطوير الاستثمار المحلي في ظل الأزمات العالمية المتعددة في الوقت الحالي.