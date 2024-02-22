متحدث «الوزراء»: الدولة لديها خطة ورؤية واضحة لمواجهة التحديات الراهنة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ مجلس الوزراء وافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وسيعلن عن أهم نقاط الاتفاق قريبا.

«الحمصاني»: الدولة لديها خطة ورؤية واضحة

وأضاف «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على قناة «الحياة»، أنَّه سيتأكد للجميع بمجرد الإعلان عن تفاصيل المشروع، أن الدولة لديها خطة ورؤية واضحة لمواجهة التحديات الراهنة، موضحاً أنَّ الاتفاق سيكون بمثابة شهادة للاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات الراهنة.

المشروع بداية لاستثمارات كبرى أخرى متوقعة

وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: «أعلنا اليوم عن خطة ورؤية لدى الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدد من المشروعات الكبرى، والمشروع الذي نتحدث عنه بمثابة بداية لاستثمارات كبرى أخرى متوقعة والدولة حريصة على اقتران الإعلان بمشروعات على الأرض».

واستطرد: «الدولة لديها بالفعل مشروعات كبرى، سواء في إطار الساحل الشمالي أو في العلمين الجديدة أو اقتصادية قناة السويس أو كل المشروعات القومية الأخرى وهناك مشروعات على الأرض، وستكون هناك مشروعات قادمة تدر موارد النقد الأجنبي للدولة، وتساعد على زيادة فرص العمل، وتشغيل الشركات والمصانع المصرية، وستسهم في تجاوز التحديات الراهنة».