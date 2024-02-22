هبوط في سعر جرام الذهب عيار 21 بعد إعلان مجلس الوزراء عن الصفقة الاستثمارية الكبرى

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 10 جنيهات بعد إعلان مجلس الوزراء عن الصفقة الاستثمارية الكبرى مع شركات وكيانات اقتصادية كبرى، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3480 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار في تعاملات الظهيرة 3490 جنيهًا، أي قبل إعلان صفقة الحكومة بساعات، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة من قبل الشعبة العامة للذهب.

تراجع أسعار الذهب بعد صفقة الحكومة

وكشفت الشعبة العامة للذهب عن آخر تحديثات أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية أي بعد الإعلان عن صفقة الحكومة الكبرى للاستثمار المباشر بداية من سعر الذهب عيار 21 الذي سجل نحو 3480 جنيهًا وهو الأوسع انتشارًا وباقي الأعيرة وفي مقدمتها عيار 24 الأكثر نقاءً إذ سجل نحو 3977 جنيهًا مقارنة بالأسعار قبل الإعلان عن الصفقة 3989 جنيهًا.

«الوطن» تستعرض أسعار الذهب اليوم الخميس 22-2-2024 خلال التعاملات المسائية أي بعد إعلان صفقة الحكومة الخاصة بالاستثمار المباشر وفق الأسعار المعلنة عن الشعبة العامة للذهب وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2957 جنيهًا بعد صفقة الحكومة الكبرى

سعر جرام الذهب عيار 14

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14نحو 2306 جنيهات بعد صفقة الحكومة الكبرى

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 27 ألفًا و600 جنيه