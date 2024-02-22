مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن قرار «الوزراء» بخصوص الصفقة الاستثمارية الكبرى

في ضوء متابعته المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية الراهنة استعدادًا لانطلاق الحوار الاقتصادي في الأسبوع المقبل، ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأشاد المجلس، بقرار مجلس الوزراء اليوم بشأن بدء الحكومة في تنفيذ أكبر صفقة استثمار مباشر مع عدة كيانات كبرى وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

توفير فرص عمل للشباب

وأكد مجلس الأمناء، أن مثل هذه الإجراءات من شأنها الإسهام بشكل كبير وفعال في دعم الاقتصاد المصري، لما ستوفره بشكل مباشر من نقد أجنبي يزيد من موارد الدولة، وكذلك توفير مئات الآلآف من فرص العمل التي سيستفيد منها الشباب المصري بشكل مباشر، والتي تؤكد على قدرة اقتصادنا على تخطي التحديات العالمية والمحلية الحالية.

دعم القرارات التي تصب في صالح الاقتصاد

وفي هذا السياق يدعم الحوار الوطني جميع القرارات التي من شأنها كسب ثقة المستثمرين، وأي قرارات أخرى ستعود بالصالح العام للدولة المصرية والتي تنعكس على المواطن المصري ومستوى معيشته، وستخفف من الأعباء في الوقت الحالي.