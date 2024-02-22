الرئيس السيسي يوافق على تعديلات قانون ضريبة الدخل.. الإعفاء حتى 40 ألف جنيه

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 7 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وكان من أهم هذه التعديلات، بحسب الجريدة الرسمية في عددها رقم 7 مكرر أ الصادر في 21 فبراير 2024، يستبدل بنصي المادتين 8 و13 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصان الآتيان:

- مادة 8 يكون سعر الضريبة على الدخل على النحو التالي:

أولا - صافي الدخل الذي لم يتجاوز 600 ألف جنيه

1- تكون الضريبة صفر لمن كان صافي الدخل من 1 جنيه إلى 40 ألف جنيه.

2- الضريبة 10% لصافي الدخل أكثر من 40 ألف جنيه حتى 55 ألف جنيه.

3- 15 % لمن كان صافي الدخل أكثر من 55 ألف جنيه حتى 70 ألف جنيه.

4- 20 % لمن كان صافي الدخل له أكثر من 70 ألفا حتى 200 ألف جنيه.

5- 22.5 % لمن كان صافي الدخل له أكثر من200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه.

6- 25 % لمن كان صافي الدخل له أكثر من 400 ألف جنيه.

ثانيا: صافي الدخل يتجاوز 600 ألف جنيه حتى 700 ألف جنيه

كما هو موضح بجدول نشرة الجريدة الرسمية المرفق:

ثالثا: صافي الدخل الذي يتجاوز 800 ألف جنيه ولم يتجاوز 900 ألف جنيه.

كما هو موضح بالجدول المرفق:

رابعا: صافي الدخل الذي يتجاوز 900 ألف جنيه ولم يتجاوز 1.2 مليون جنيه.

كما هو موضح بالجدول المرفق:

خامسا: صافي الدخل أكثر من مليون و200 ألف جنيه.

كما هو موضح بالجدول المرفق: