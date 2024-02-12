حنفي جبالي يمازح النواب قبل مناقشة قانون الضريبة على الدخل: «آخر حصة خلاص»

مازح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة وذلك قبل مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الضريبة على الدخل، قائلًا: «خلاص الحصة دي هي الأخيرة، فاكرين الحصة السابعة أيام المدرسة كانت كئيبة جدا، وبنقعد فيها نايمين ومش فاهمين حاجة، بس الحصة اللي جاية دي كويسة».

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على عدد من القوانين المهمة لتحقيق مظلة حماية اجتماعية للمواطنين، ومن بينها تبكير صرف العلاوات ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتعديل قانون التأمينات والمعاشات.