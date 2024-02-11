«خطة النواب» توافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

وافقت لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، لإحالته للجلسة العامة تمهيدا لإقراره.

قانون الضريبة على الدخل

وتاتي التعديلات تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن» إن تعديلات قانون الضريبة على الدخل التي أرسلتها الحكومة تأتي تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطن، ضمن أكبر حزمة للحماية الاجتماعية، لتطبيقها قبل رمضان وبداية مارس المقبل، وتضمن التعديل رفع حد الاعفاء الضريبي وجدول الشرائح المختلفة.

تعديل قانون الضريبة على الدخل

ونص القانون على تعديل المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كل ممولي ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، إذ جرى زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنويا، وكذا تعديل المادة 13 بند 1 من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصى السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه.