رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: جلسة مغلقة تطرح ضرورة وقف إطلاق النار بغزة

أكد السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أنه تم عقد جلسة مغلقة بمجلس الأمن طرحت على الجانب الأمريكي ضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار إلى العمل على إجراءات لتشكيل جبهة دولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحًا أن الإفراج عن المحتجزين بغزة يجب أن يتم في إطار صفقة متكاملة.

وأضاف: «نتخذ خطوات في إطار منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة».