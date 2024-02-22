مندوب روسيا بمجلس الأمن: لا مبرر لاستخدام أمريكا الفيتو لإفشال وقف إطلاق النار في غزة

أكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، أنه لا مبرر لاستخدام الولايات المتحدة الفيتو، لإفشال وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار إلى أن خان يونس ورفح جنوبي غزة، تتعرضان للحصار الإسرائيلي والقصف المتواصل، منوها بأن آلاف الفلسطينيين يقعون ضحايا للعنف الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضاف أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية بشأن الحرب في غزة، لم تسفر عن نتيجة إيجابية على الأرض، مشيرًا إلى أن موقف الولايات المتصلب بشأن الحرب في غزة، أدى إلى زيادة العنف بالمنطقة.

وتابع :«عرقلة قرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لن تخدم أحدًا، وإسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة الخاصة بالعملية العسكرية بقطاع غزة، ولن تساعد على إطلاق سراح المحتجزين».

وأوضح أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

واستكمل: «نشعر بالإحباط تجاه قرار بعض الدول الغربية غير المبرر، وتعليق التمويل لوكالة أونروا، وندين محاولات تشويه سمعة أونروا، وتوصيف أنشطتها بأغراض سياسية».