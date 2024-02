مجموعة أكور تطلق عرضا لزيارة فنادقها في مصر بخصم 25% على أسعار الإقامة مع الفطور

في إطار استراتيجية المجموعة لدعم السياحة في مصر، أطلقت "أكور"-الرائدة عالميًا في مجال الضيافة- عرض ‘EGYPT’ ALL Ways On My Mind ، والذي يقدم خصمًا يصل إلى 25% على أسعار الإقامة مع الفطور حتى 15 أبريل 2024 .

ويتوفر العرض لأعضاء برنامج ALL - أكور حياة بلا حدود في مجموعة من فنادق المجموعة الموجودة سواء في البحر الأحمر بما يناسب الراغبين في السياحة الشاطئية أو القاهرة لمحبي زيارة العاصمة والأماكن التاريخية والثقافية بها.

وتتميز فنادق مجموعة أكور بتقديم تجارب صحية وثقافية مميزة ومجموعة من الأنشطة المتنوعة والوجهات الشاطئية الخلابة بما يدعم توفير تجربة مميزة للزوار، إضافة إلى أن كل فندق من الفنادق التي يشملها العرض على بعد رحلة طيران قصيرة أو رحلة برية، ويشكل كل منها وجهةً مثالية لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة.

منتجع وسبا موفنبيك الجونة – ملاذ رائع على الواجهة البحرية يضم بحيرات هادئة وواجهة شاطئية حصرية

تعد مدينة الجونة وجهة سياحية حديثة وساحرة تطل على البحر الأحمر بالقرب من مدينة الغردقة في مصر. ويقع منتجع وسبا موفنبيك الجونة على شبه جزيرة رائعة ويوفر لضيوفه إطلالات خلابة على البحر الأحمر والبحيرات الهادئة والحدائق المزدهرة.

وتشتهر مدينة الجونة بالشعاب المرجانية والبحيرات المذهلة والشواطئ الرملية، وهي وجهة مثالية لممارسة الأنشطة الممتعة والتأمل في جمال الطبيعة. ويتميز المنتجع بشاطئ مريح وغرف واسعة ومجموعة متنوعة من الرياضات المائية مع التزام قوي بالحفاظ على البيئة.

فندق نوفوتيل القاهرة البرج – وسائل راحة استثنائية في قلب العاصمة المصرية

تعد العاصمة المصرية القاهرة واحدةً من أبرز الوجهات التي ينبغي على الزوار تجربتها، حيث تمتلئ بالثقافة الغنية والمغامرات الرائعة. ويتمتع فندق نوفوتيل القاهرة البرج بموقع مثالي على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من المعالم الثقافية مثل دار الأوبرا المصرية وميدان التحرير والمتحف المصري.

منتجع موفنبيك القصير – الهدوء وروعة الطبيعة مع تجربة رفاهية شاملة

يوفر هذا المنتجع المميز أجواء أصيلة، ويتيح للضيوف تجربة رفاهية متكاملة تشمل الاستمتاع بأجواء البحر الأحمر الرائعة وتذوق المأكولات الشهية من المزرعة إلى المائدة، والعثور على السلام الداخلي في ملاذ مثالي لليوغا والتأمل وممارسة رياضة الغوص.

لمزيد من المعلومات حول عرض "مصر، دائماً في القلب" ولاستكشاف الفنادق المشاركة في العرض يرجى الضغط هنا للاشتراك في برنامج All - أكور حياة بلا حدود، يرجى الضغط هنا.