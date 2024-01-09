فاز بجائزة عالمية.. فندق للأزواج فقط في الغردقة خلال احتفالات عيد الميلاد (صور)

تستمر احتفالات أعياد الميلاد بشواطئ الغردقة بمشاركة آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، إذ شهد فندق بالغردقة للأزواج فقط إقبالا كبيرًا من السياح لقضاء احتفالات عيد الميلاد المجيد، وقد حصد الفندق جائزة أفضل منتجع للأزواج من السوق السياحية الألمانية.

أشار محمد عيد الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى احتفال آلاف السائحين من جنسيات أوروبية مختلفة بأعياد الميلاد على شواطئ الغردقة، إذ شهد فندق للأزواج فقط إقبالا كبيرًا من السياح لقضاء احتفالات عيد الميلاد المجيد، وقد حصد الفندق جائزة أفضل منتجع للأزواج من السوق السياحية الألمانية.

الفندق لا يسمح بدخول الأطفال

وأوضح «عيد» في تصريحات لـ«الوطن» أن الفندق لا يسمح بدخول الأطفال ولا يسمح بدخول السينجل، إذ أنه مخصص للكبار فقط، وذلك لإضفاء جو من الهدوء والاستجمام.

ومن جانبه، أشار كامل أبو علي، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، إلى إقبال كبير من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات على قضاء إجازة أعياد الميلاد المجيد، بشواطئ الغردقة، وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق في رأس السنة وأعياد الميلاد لتكسر حاجز 90٪ في عدد كبير من الفنادق.