7 جنيهات تراجعا في أسعار الفراخ البيضاء بالأسواق اليوم الجمعة

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة، تراجعا في سعر الكيلو، مع توافرها بكثرة في الأسواق، وسط توقعات بزيادة الطلب مع اقتراب حلول شهر رمضان، وقالت بوابة الأسعار الرسمية لمجلس الوزراء، إن الانخفاض وصل إلى 6.99 جنيه في الكليو.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الجمعة في مصر، إضافة إلى سعر البيض، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم، في الأسواق بعد التراجع الذي وصل إلى نحو 7 جنيهات، من 90 إلى 91 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة، ومن 95 إلى 101 جنيه للمستهلك، وقد يختلف السعر من مكان لآخر حسب أسعار الشحن والنقل، إضافة إلى أرباح الموزعين.

أسعار الفراخ اليوم

سجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء اليوم 75 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 80 و85 جنيهًا، كما بلغ سعر الفراخ الساسو 111 إلى 110 جنيهات من أرض المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 115 إلى 120 جنيهًا للكيلو، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار البيض اليوم

استقرت أسعار البيض اليوم في مصر، ليتراوح سعر الطبق الأبيض بين 148 و149 جنيهًا من المزرعة، ويصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 154 و157 جنيهًا، كما يتراوح سعر طبق البيض البلدي من أرض المزرعة بين 139 و140 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 145 و146 جنيهًا، بينما يتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 150 و151 جنيهًا من أرض المزرعة، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 156 و160 جنيهًا.