أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 بمصر

سجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن، اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 في مصر، بمختلف الأسواق، استقرارًا نسبيًا، وتتوفر الدواجن في الأسواق بشكل جيد.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم في مصر، بالإضافة إلى سعر البيض اليوم الثلاثاء 20 -2- 2024، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

يتراوح سعر الدواجن البيضاء اليوم ما بين 93 إلى 94 جنيهًا للكيلو، من أرض المزرعة، ويصل ما بين 98 إلى 100 جنيه، وقد يختلف السعر من مكان لآخر، حسب أسعار الشحن والنقل، بالإضافة إلى أرباح الموزعين.

أسعار الفراخ اليوم

وسجلت أسعار الأمهات البيضاء اليوم نحو 80 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 85 إلى 90 جنيهًا، كما يتراوح سعر الفراخ الساسو ما بين 109 إلى 110 جنيهات من أرض المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 104 إلى 105 جنيهًا للكيلو، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار البيض اليوم

واستقرت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 في مصر، ويتراوح سعر الطبق الأبيض ما بين 148 إلى 149 جنيهًا، من المزرعة، ويصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 154 إلى 157 جنيهًا، كما يتراوح سعر طبق البيض البلدي من أرض المزرعة ما بين 139 إلى 140 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 145 إلى 146 جنيهًا، بينما يتراوح سعر طبق البيض الأحمر ما بين 150 إلى 151 جنيهًا من أرض المزرعة، ويصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 156 إلى 160 جنيهًا.