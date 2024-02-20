أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 20-2-2024

استقرار كبير شهدته بورصة الدواجن اليوم في أسعار الفراخ البيضاء، بعدما سجلت أسعار الفراخ ببورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 20-2-2024 في مصر، حيث تتوفر الدواجن في الأسواق بشكل كبير.

وتستعرض السطور التالية أسعار الفراخ البيضاء اليوم في مصر، إضافة إلى سعر البيض اليوم الثلاثاء 20-2-2024، وفق آخر التحديثات المعلنة من بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء

تتراوح أسعار الفراخ البيضاء اليوم بين 93 لـ94 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة، ليصل للمستهلك بقيمة تتراوح بين 98 حتى 100 جنيه، ويختلف السعر من مكان لآخر بحسب أسعار الشحن وكذا النقل، بخلاف إضافة أرباح الموزعين.

أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الأمهات البيضاء اليوم نحو 80 جنيهًا لسعر الكيلو بأرض المزرعة، في حين تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 85 حتى 90 جنيها، فيما يتراوح سعر الفراخ الساسو بين 109 حتى 110 جنيهات من أرض المزرعة، في الوقت الذي تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 104 حتى 105 جنيهات للكيلو، والسعر قد يختلف من مكان لآخر.

أسعار البيض اليوم

واستقرت أسعار البيض اليوم الثلاثاء في مصر، حيث تراوح سعر الطبق الأبيض بين 148 حتى 149 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 154 حتى 157 جنيهًا، كما تراوح سعر طبق البيض البلدي بأرض المزرعة بين 139 حتى 140 جنيها، في الوقت الذي يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 145 حتى 146 جنيها، ويتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 150 حتى 151 جنيها من أرض المزرعة، ويصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 156 حتى 160 جنيها.