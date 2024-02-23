«الاحتلال الإسرائيلي» يواصل الإبادة الجماعية في غزة.. جرائم ضد الإنسانية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الأسر الفلسطينية في قطاع غزة، إذ تواجه الأسر الفلسطينية حرب إبادة جماعية، من خلال القصف المستمر، برا وبحرا وجوا.

غارات حربية على منازل الفلسطنيين

وفجر اليوم، استشهد 6 فلسطنيين وأصيب آخرون، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل شرق رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال قصفت منزلا في منطقة زلاطة شرق رفح، ما أدى إلى تدميره بالكامل على رؤوس ساكنيه.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين 6 شهداء، وعدد من الجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار.

وجوًا، قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم يبنا وسط رفح، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، وبحرًا أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها على شاطئ بحر رفح، بينما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة في خان يونس جنوب القطاع.

وارتفعت أعدد الشهداء في قطاع غزة إلى 29410، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وارتفعت أعداد الجرحى إلى 69465، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.