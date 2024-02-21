مقتل جندي اسرائيلي وإصابة 3 بجروح خطيرة على يد الفصائل في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي خلال القتال شمال قطاع غزة أمس، ليرتفع عدد القتلى في الاجتياح البري لقطاع غزة لـ 237 قتيلًا، بينما ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر لـ576 قتيلًا.

رقيب إسرائيلي قٌتل برصاص مقاتلي المقاومة الفلسطينية اليوم الأربعاء

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» فان الرقيب أول أبراهام فوفاجين، البالغ من العمر 21 عامًا، والذي يخدم ضمن الكتيبة 932 في لواء ناحال، قٌتل برصاص مقاتلي المقاومة الفلسطينية اليوم الأربعاء.

وفي حادث منفصل، أصيب جندي من الكتيبة 932 وجندي احتياطي من وحدة جمع المعلومات القتالية 636 بجروح خطيرة نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات شمال غزة، كما أصيب جندي من كتيبة جفعاتي بجروح خطيرة نتيجة انفجار عبوة ناسفة به.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أعلنت تكبيد قوات الاحتلال خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، كما أعلنت المقاومة خوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال، في محور التقدم جنوب حي الزيتون، ورصدت الفصائل عددا من طائرات الاحتلال التي حضرت لإخلاء القتلى والمصابين جراء الاشتباك.

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