حدث ليلا..بايدن وبوتين يتبادلان السخرية ونتنياهو يعلن خطة غزة والصين تهدد بريطانيا

وقعت الكثير من الأحداث الهامة خلال الساعات الماضية، في وقت تشتعل الساحة العالمية بالصراعات بين قادة دول العالم، ومن ضمن أبرز الأحداث خلال الليل، تبادل التصريحات بين موسكو وواشنطن، بعد أن وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالمجنون، خلال حديثه عن تغير المناخ بمدينة سان فرانسيسكو.

ورد الكرملين بشأن تصريحات جو بايدن، قائلًا على لسان ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، إنَّه من العار الكبير أن يصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي بأنه مجنون، وعلى الولايات المتحدة أن تشعر بالخجل لاستخدام رئيسها لمثل تلك الألفاظ، في وقت رد فيه «بوتين» ساخرًا من «بايدن»: «المناخ أكثر تهديداً على المنطقة منه»، بحسب صحيفة «جارديان» البريطانية.

وأضاف «بوتين»، بحسب التلفزيون الروسي: «سألتموني في وقت سابق أيهما الأفضل بالنسبة لنا، بايدن أم ترامب، قلتها حينها وما زلت أعتقد أن بوسعي تكرارها، إنه بايدن».

بنيامين نتياهو يعلن خطة ما بعد الحرب

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطته لما بعد الحرب على قطاع غزة ومستقبل القطاع، للمرة الأولى بعد أن عارضها لعدة أشهر، وأرسل وثيقة بخطته إلى حكومة الحرب للموافقة عليها بحسب وسائل إعلام عبرية.

وجاء في خطة «نتنياهو» إن غزة سيديرها مسؤولين محليين - أي فلسطينيين - لديهم خبرة إدارية وغير مرتبطين بدول أو كيانات، وتدمير القدرات العسكرية والبنية التحتية لكل الفصائل الفلسطينية، وتأمين إطلاق سراح المحتجزين ومنع أي تهديد لدولة الاحتلال من جانب غزة مستقبلًا، والبقاء على حرية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وإقامة منطقة عازلة، تفصل بين مستوطنات غلاف غزة وقطاع غزة.

وجاء أيضًا في خطته إغلاق وكالة «الأونروا» نهائيًا، واستبدالها بهيئة دولية جديدة، ونزع السلاح من غزة، وأخيرًا رفض الإملاءات الدولية بشأن اتفاق الوضع النهائي مع الفلسطينيين، وأن الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي من شأنه أن يمنع أي اتفاق سلام في المستقبل.

استهداف مواقع إسرائيلية

كما أطلقت عشرات الصواريخ ناحية هضية الجولان السورية قادمة من جنوب لبنان، واستهدفت مواقع إسرائيلية، في الوقت نفسه، أطلق الاحتلال الإسرائيلي القذائف ناحية الحدود الشمالية مع تفعيل القبة الحديدية، كم دوت صافرات الإنذار في منطقتي مسعدة وعين قينيا بالجولان السورية، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام عبرية.

الاحتلال يهدم منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

وهدم الاحتلال الإسرائيلي منزل الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بحسب ما أعلنته وزارة الثقافة الفلسطينية، وقالت في بيان لها، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزل الرئيس الشهيد ياسر عرفات في غزة، ودمره، واصفة ذلك بـ«استمرار لحربها التي تطيح بكل ما يعني لشعبنا من كرامة ورمزية لنضاله وكفاحه».

القصف الإسرائيلي يستمر على رفح الفلسطينية

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في قصف واستهداف مواقع عدة في قطاع غزة، حيث استهدف خلال الساعات الماضية مناطق في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وسقط 6 شهداء وجرحى في غارة على منزل بشرق مدينة رفح الفلسطينية.

إسرائيل تقتحم عدة بلدات بالضفة الغربية

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات في الضفة الغربية وأطلق الرصاص العشوائي، منها قرية كفر نعمة غرب رام الله وبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ومدينة نابلس، كما اقتحم بلدة فرعون جنوب طولكرم بالضفة الغربية، وقرية الرماضين جنوب الخليل، وأصيب 15 فلسطينيا في اشتباكات في جنين بالضفة، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».

سفارة الصين تحذر لندن

وأعلنت سفارة الصين في المملكة المتحدة، بحسب بيان لها، أن أي عمل من الجانب البريطاني يقوض مصالح بكين سيتم مواجهته بحزم من الجانب الصيني، وأضافت السفارة أن أي عقوبات بريطانيا على شركات صينية هي إجراءات أحادية ليس لها أي أساس في القانون الدولي ونعارضها بشدة.