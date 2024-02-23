شهداء ومصابون ومعتقلون.. ماذا حدث في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية؟

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، التي شهدت ليلة صعبة، حيث استشهد طفل وأُصيب شاب واعتقلت قوات الاحتلال عدد من الفلسطنيين، بخلاف المواجهات التي شهدتها ساعات الليل.

استشهاد طفل في قصف سيارة بمخيم جنين

واستشهد الطفل سعيد رائد جرادات (17 عاما) فجر اليوم الجمعة، متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مخيم جنين، والذي أودى بحياة الشاب ياسر مصطفى حنون، وتسبب في إصابة 15 آخرين، بينهم 5 أطفال على الأقل منهم الشهيد سعيد جرادات.

وبحسب «وكالة الأنباء الفلسطينية»، فإنّه عقب إعلان استشهاد الطفل جرادات، خرجت مسيرة من مستشفى ابن سينا باتجاه مستشفى جنين الحكومي، حيث حمل جثمان الشهيد على الأكتاف، وردد المشاركون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا.

إصابة شاب بالرصاص الحي شمال رام الله

وأُصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، خلال مواجهات اندلعت عند مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله، عقب اقتحام قوات الاحتلال مدخل مخيم الجلزون.

وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بكثافة خلال المواجهات، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي وعدد من المواطنين بحالات اختناق.

اعتقال فلسطنيين من منازلهم

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم 6 فلسطنيين من محافظة بيت لحم، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، مواطنين من طولكرم، واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عمر عساف بعد أن داهمت منزله في بلدة فرعون جنوب طولكرم.