أبو ردينة: تصريحات نتنياهو بالسيطرة على الضفة الغربية وغزة تحد للشرعية الدولية

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن «السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة»، قائلا تحدٍّ للشرعية الدولية وللمبادرة العربية، بل استخفاف بالموقف الدولي والأمريكي.

وأكد أبو ردينة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن العالم بأسره يتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة بل ويسعى إلى الاعتراف بها، مؤكدا رفض السياسات الإسرائيلية التي لا تجلب الأمن والاستقرار المنطقة.

أبو ردينة يحذر من استمرار الاحتلال في نهجه الساعي إلى الانفجار الشامل

وحذر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، من استمرار الاحتلال في نهجه الساعي إلى الانفجار الشامل، مشددا على أن ضرورة وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، وحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فإن الموقف الفلسطيني المدعوم عربيا ودوليا.

وأكد رفضه هذه السياسة الإسرائيلية التي تتحدى العالم وتبقي المنطقة على حافة الهاوية وفوق برميل بارود متفجر، موضحا أن على الإدارة الأميركية أن تكون حازمة في تعاملها مع إسرائيل، وأن تجبرها على وقف الحرب أولا، لأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني هو خط أحمر تماما كالقدس ومقدساتها.