«تشريعية الشيوخ»: الصفقة الاستثمارية الكبرى تضخ الأنفاس لرئة الحياة المصرية

قال عصام هلال عفيفي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إنّ إعلان الحكومة عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، بمثابة ضخ الأنفاس إلى رئة الحياة المصرية، وإعطاء الثقة في أنّ الدولة المصرية تسير في الاتجاه السليم، وعندما تتحدث تتحدث بصدق.

عفيفي: الاستثمارات الأجنبية موجودة في كل اقتصادات العالم

وأضاف عفيفي لـ«الوطن»، أنّ الصفقة من أهم المشروعات، خاصة وأنّ الاستثمارات الأجنبية موجودة في كل اقتصادات العالم، وتعمل على تعويض العجز في الإدخار المحلي، لتحقيق الزيادات في معدلات الناتج المحلي خاصة مع عدم وجود وفرة به، ما يعوضه الاستثمار الخارجي.

وتابع أنّ المشروع سينعكس على توفير فرص عمل كثيرة، خاصة وأنّ المصانع المشاركة به مصرية، ما يوفر العمالة المصرية، مشيرًا إلى أنّ رسالة المشروع ليس فقط توفير سيولة دولارية كبيرة، لكن يزيد صلابة الاقتصاد المصري، لمواجهة الأزمات العالمية في ظل دولة وحيدة في العالم كل حدودها محاطة بالتحديات.

عفيفي: الصفقة تخلق حالة إيجابية للاقتصاد المصري

وأشار «عفيفي»، إلى أنّ الشراكات الأجنبية تساعد في خلق حالة إيجابية للاقتصاد المصري، وتساعد في وجود شراكات واستثمارات أخرى، وتؤكد خطة الدولة الاستراتيجية في التنمية العمرانية المعروض على المستثمرين، مضيفًا أنّ الانتعاش في الصناعة يتسبب في وفرة التصدير، ما يصب في خانة أساسية وهي انتعاش الاقتصاد المصري.