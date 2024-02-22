رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس «حقوق إنسان النواب»: نجاح الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية يحدث انتعاشة كبرى

كتب:

محمد يوسف
05:58 م | الخميس 22 فبراير 2024
النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بنجاح ومواقفة مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأكد «رضوان» في بيان، أن نجاح الحكومة في جذب مثل هذه الصفقات الكبرى، سيكون له آثاره الإيجابية في مواجهة جميع التحديات الاقتصادية الراهنة، معلنا اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية التي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وأن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

كما أشاد رضوان بتأكيد رئيس الوزراء على أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة، ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية، وأن هذه الصفقة ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مؤكدا أهمية الاتجاه الحالي للحكومة، على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والاستمرار في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

اقرأ المزيد:

شباب النواب توصي بتخصيص دعم 10 ملايين جنيه لفندق نادي الرياضات البحرية بالغردقة

رئيس محلية النواب: مهلة شهر لإنجاز ملف الحيز العمراني بقانون البناء

حقيقة وقف إصدار تراخيص البناء في مصر.. توضيح مهم من «النواب»

«محلية النواب» تحظر إجراء دفن الجثث في غير المقابر العامة المستعملة

«اتصالات النواب»: مصر كشفت السجل الأسود للاحتلال أمام «العدل الدولية»

«محلية النواب» تناقش قانون الجبانات.. ومقترح باعتماد مسمى «المقابر»

عضو بـ«النواب» عن مرافعة مصر أمام «العدل الدولية»: توثق جرائم إسرائيل

«النواب» يدرس تعديل شروط عمل «الحانوتي»: 15 ألف جنيه رسوم الترخيص
بقلم محمد يوسف