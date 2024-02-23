«الألكسو» تهنئ الجامعات العربية الفائزة في التصنيف العربي الأول

قال الدكتور محمد كمال، ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، ومدير معهد البحوث والدراسات العربية، إن تفعيل البحث العلمي في الجامعات العربية وإنشاء شراكات مع مؤسسات البحث العلمي يحتاج إلى تحديد الجامعات ووظائفها، وتصنيفها لتكون جامعات «متطورة الهيكلية الداخلية» أو جامعات «مكتملة الهيكلية الداخلية» والتوجه ببعضها الآخر لتحقيق «الوظيفة الأكاديمية» أو «الوظيفة المهنية»؛ مشيرا إلى أن ما دون هذا التصنيف لا يمكن إقامة شراكة بحثية معه.

«الألكسو» تهنئ الجامعات العربية المتوجة في التصنيف العربي الأول

جاء ذلك خلال كلمته بحفل تسليم شهادات النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات، وانطلاق الدورة الـ14 للملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب «ايديوجيت».

وهنأ الدكتور محمد كمال الجامعات العربية المتوجة في التصنيف العربي الأول، مؤكدا سعي المنظمة إلى مواصلة تنفيذ هذا مشروع لتطوير منظومة التعليم العالي في الوطن العربي لمواكبة المستجدات العالمية.

جهود منظمة «الألكسو» في الملتقى الدولي للتعليم العالي «أيديوجيت»

واستعرض كمال، خلال كلمته، جهود المنظمة في هذا المجال الذي أسفر عن إبرام 120 مذكرة توأمة بين 39 جامعة عربية وعدد من المؤسسات العالمية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أنه جار العمل على تنفيذ الأنشطة المدرجة في موازنة «الألكسو» في إدارتي التربية والعلوم والبحث العلمي للعام 2024.