«التعليم العالي»: افتتاح 4 جامعات تكنولوجية جديدة العام الدراسي المقبل

أكد الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني والتكنولوجي إنَّ إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة يكون وفقاً لاحتياجات المناطق والأقاليم من الوظائف ليس محلياً فقط ولكن بما يلبي الاحتياجات للدول في المنطقة والأوربية، مضيفاً أنَّ العمل بمختلف القطاعات يجرى على قدم وساق.

الجامعات التكنولوجية الجديدة

وأضاف «الصباغ» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ هناك 4 جامعات تكنولوجية جديدة ستنضم للخدمة التعليمية العام الدراسي المقبل «الأميرية والفيوم وأسيوط وسوهاج»، بجانب العمل على تطوير الجامعات العمالية، موضحاً أنها جامعات شبه منتهية من التجهيزات نظراً لكونها موجودة أصلاً و لكن ما يتم هو انفصالها وتأسيسها، بجانب السعي قدماً حول انفصال الجامعات التكنولوجية إداريا ومالياً بدءاً من العام المالي المقبل .

وأكّد أنَّ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية أقرّ دخول طلاب مدارس التكنولوجية التطبيقية في الجامعات التكنولوجية، وأنَّه جرى تخصيص نسبة 5% لهم في الجامعات من إجمالي الطلاب المقرر قبولهم.

وعن نسب التوظيف لخريجي الجامعات التكنولوجية، أوضح «الصباغ» أنّها وصلت إلى 50% من إجمالي الخريجين حتى الآن «الطلاب الحاصلين على اعقاء من الخدمة العسكرية ولم يلتحقوا بالتجنيد» وهي نسبة متميزة لجامعات جديدة، لافتًا إلى إلى أن العمل والتنسيق يتم حاليا مع جهاز التنظيم والإدارة بشأن تخصيص درجة وظيفية لخريجي الجامعات التكنولوجية.