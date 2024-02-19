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«التنظيم والإدارة» يتيح رابط الاستعلام عن اختبارات وزارة التعليم العالي

كتب:

ماهر هنداوي
03:13 م | الإثنين 19 فبراير 2024
الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاثنين، الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل عدة وظائف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق التعاقد.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 28 فبراير الحالي حتى 3 مارس المقبل، ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي: 

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

 

 

 

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بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.