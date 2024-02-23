القبض على 10 متهمين بحوزتهم مخدرات وأسلحة في 3 محافظات

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن «الإسكندرية، وأسوان، ودمياط»، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

وفي مديرية أمن الإسكندرية، جرى ضبط 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها 1,260 كيلوجرام لمخدر الحشيش بحوزة 4 متهمين، وضبط قضيتي أسلحة نارية ضُبط خلالهما طبنجة، وفرد محلي، وطلقتين بحوزة متهمين، وضبط 5 قضايا أسلحة بيضاء، ضُبط خلالها 5 قطع سلاح أبيض بحوزة 5 متهمين.

أما في مديرية أمن أسوان، فجرى ضبط 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها 8,600 كيلوجرام لمخدر الحشيش، 5,500 كيلوجرام لمخدر البانجو، كمية لمخدري الأفيون والهيروين بحوزة 5 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية، وضبط 6 قطع سلاح ناري عبارة عن 6 فرد محلي وطلقتين، وتنفيذ 846 حكما قضائيا متنوعا.

وفي مديرية أمن دمياط، جرى ضبط 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها 8,150 كيلوجرام لمخدر الحشيش، 5 كيلوجرام لمخدر البانجو، 6,500 كيلوجرام لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الهيروين، وبندقية خرطوش، و2 فرد محلي، وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.