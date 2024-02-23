ضبط متهم بحيازة أجهزة فك شفرة القنوات الفضائية في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام المدير المسئول عن محل للإلكترونيات له معلومات جنائية، كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي، ببيع وتداول أجهـزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المُشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المحل المشار إليه وضبط المذكور حال تواجده بالمحل، وعثر بداخــل مخزن مُلحق به على 120 جهاز ريسيفر ماركات مختلفة مُجهزين لفك شفرات القنوات الفضائية المشفـرة.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.