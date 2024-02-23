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ممثل النرويج أمام «العدل الدولية»: على إسرائيل احترام حق الشعب الفلسطيني

كتب:

شريف سليمان
12:09 م | الجمعة 23 فبراير 2024
العدل الدولية

العدل الدولية

أكد ممثل النرويج أمام العدل الدولية، أنّ إسرائيل تستخدم عدوانها العسكري لاحتلال الأراضي الفلسطينية في انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة، وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». 

وأوضح أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل امتداده على الأراضي الفلسطينية متحديًا القوانين الدولية. 

وذكر أن حق تقرير المصير للشعوب منصوص عليه في مواثيق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن على إسرائيل احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

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بقلم شريف سليمان