جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية: إسرائيل تستهدف طواقمنا بالرصاص الحي في غزة

قال الدكتور محمد العبوشي مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية إنَّ قطاع غزة يعاني الكثير من المآسي والصعوبات وجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبشكل خاص الطواقم الطبية والمستشفيات، إذ لا يتمّ إمدادها بمستلزمات الحياة الأساسية كالكهرباء والمياه والأكسجين.

وأضاف العبوشي خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية أنَّ هذا الوضع المأساوي يصعب من عمل الطواقم الطبية ويعرضها لمخاطرة تستهدف حياتها بشكل أساسي، مشددًا على أن وضع المستشفيات مأساوي، إذ تعاني من نقص الإمدادات الصحية بشكل أساسي، كما أن الاحتلال يستهدف الطواقم الطبية بالرصاص الحي والقتل المباشر، ومن خلال الممارسات التي تمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني بشكل واضح وفاضح والحصار المشدد واستهداف جثامين الشهداء ومنع دفنهم كما حدث في مستشفى الأمل.

وأشار إلى أنّ استهداف قوات الاحتلال لمجمع ناصر الطبي ممارسة إجرامية ترتكب وتتعارض مع كل القوانين والمواثيق الدولية ومعاهدة جنيف الرابعة التي تجبر قوات الاحتلال على منع استهداف المستشفيات والخدمات الطبية، وهذه الممارسة التي تمارسها هي خرق فاضح لكل القيم والمعايير الدولية.