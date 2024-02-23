موقف محرج لنتنياهو.. جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفضون لقائه

أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، بأن جنود احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، رفضوا الاجتماع مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس، بعد زيارته لقاعدتهم في الشمال.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن جنود تابعين لوحدة جبال الألب، تعمل تحت القيادة الشمالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتواصل عملياتها الإجرامية وقت تساقط الثلوج، تحديدا في المناطق الجبلية بالحدود الشمالية مع ولبنان وسوريا، وتستقر تحديدا فوق جبل الشيخ.

جنود إسرائيليون يرفضون اجتماع نتنياهو

وأضافت الصحيفة، أن أمس الخميس صدرت تعليمات لأعضاء الوحدة، بالحضور من أجل زيارة نتنياهو، مع إعلامهم بأن الزيارة بعد ساعات، لكنهم فوجئوا بأن كثير من جنود الاحتلال طلب عدم المشاركة في الاجتماع معه، فيما لم يكشف عن أسباب رفض الجنود للقائه.

نشر صور جنود مع نتنياهو

تابعت الصحيفة العبرية، بأن قرار الجنود الصادم لقائد الوحدة، جعله يقرر في النهاية أن يجتمع فريقان مع رئيس الوزراء.

وكان المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نشر بيانا صحفيا، عن الزيارة يتضمن صور نتيناهو خلال لقاء جنود الوحدة شمالي إسرائيل، ولم يتطرق إلى تفاصيل الاجتماع وكواليس الزيارة.