المعارضة الإسرائيلية تهاجم نتنياهو: «اختلقت تهديدا غير موجود»

شن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد هجومًا حادًا على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال تصويت الكنيست على الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، حسبما أفادت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، اليوم الأربعاء.

انتقاد المعارضة لـ نتنياهو

ووفقًا لما ذكرته الشبكة البريطانية، ردًا على تصريح رئيس وزراء الاحتلال «نتنياهو» بأن الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية سيُقرّب السلام بدلًا من أن يبعده، قال لبيد: «لقد اختلقت تهديدًا لا وجود له».

وأضاف لبيد: «علاقتي مع الإدارة الأمريكية أفضل بكثير من علاقتك يا نتنياهو، وتأكدت أنه لا يُوجد أي اقتراح للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية».

وتابع: «لقد اختلق نتنياهو تهديدًا غير موجود، ولا يُوجد مسؤول حكومي واحد في العالم يقترح الاعتراف بالفلسطينيين من جانب واحد».

خطاب لنتنياهو باللغة الإنجليزية

وفي وقت سابق، قدم نتنياهو خطابه باللغة الإنجليزية بسبب مُقاطعة أعضاء الكنيست العرب المُستمرة له، وأيّد الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة إعلان حكومة رئيس وزراء الاحتلال ضد إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد.

وصوّت تسعة وتسعون عضو كنيست لصالح بيان «نتنياهو»، بينما صوّت تسعة أعضاء كنيست ضد البيان، وجاء في بيان للكنيست: «ستظل دولة الاحتلال تُعارض الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد؛ فبعد حادث 7 أكتوبر، سيكون هذا الاعتراف تشجيعًا كبيرًا للإرهاب وسيُعيق التوصل إلى تسوية سلمية في المستقبل».

استهداف قوة فلسطينية

وفي اليوم الـ137 من الحرب على قطاع غزة، أكدت الفصائل الفلسطينية استهداف قوة إسرائيلية مُتحصنة بمنزل، وأجهزوا على 4 جنود من مسافة صفر وأصابوا الباقين في مدينة خان يونس، كما استهدفوا آليتين إسرائيليتين بقذيفتي الياسين 105 غرب حي الأمل في ذات المدنية، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء.

مجاعة في غزة

وتُلوح المجاعة في الأفق مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع وصول المواد الغذائية والإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة. وقالت منظمة «اليونيسيف» في بيان لها إن قطاع غزة على وشك الانفجار في وفيات الأطفال نتيجة لأزمة التغذية الحادة، مُشيرة إلى أنه كان من المُمكن تجنب الأزمة والمشاكل الصحية لو انتهى الصراع.