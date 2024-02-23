بكت على الهواء بسبب هدية طفل فلسطيني.. من هي الأمريكية جوي ريد؟

لم تستطع المذيعة الأمريكية جوي ريد تمالك نفسها من البكاء على الهواء، وذلك بسبب شهادة قالها طبيب أمريكي، خلال عرض برنامجها المعروض على قناة NBC، وتحدث عن المشهد المأساوي الذي يعيشه أهالي غزة حاليا خلال الحرب عليها، كما ذكر عن هدية منحها له طفل فلسطيني أثناء وجوده في القطاع جعلته يبكي.

وروى عرفان جلايا، الدكتور الجراحي الأمريكي، القادم مؤخرا من قطاع غزة في فلسطين، تفاصيل الحياة الصعبة التي يعيشها أهالي فلسطين والجرائم غير الآدمية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطنيين، كما سلط الضوء على المأساة والمعاناة التي يعيشها أهل القطاع.

وتحدث الطبيب الأمريكي عن أن هناك مليون فلسطيني الآن بلا مأوى ولا ماء وطعام، لكن ما أكثر ما أثر فيه هي هدية أعطاها له طفل فلسطيني في غزة جعلت المذيعة جوي ريد تبكي على الهواء مباشرا.

ما هي تلك الهدية

منح طفل فلسطيني من أهالي غزة إلى الجراح الأمريكي حجرا مكتوب عليه باللغة العربية «من غزة بكل حب رغم الحرب، ونيابة عن أطفال فلسطين، أود أن أقدم هذا لك». ما جعل الأمريكية جوي ريد لم تتمالك نفسها من البكاء.

من هي تلك جوي ريد؟

- ولدت في بروكلين في الولايات المتحدة الأمريكية، في 8 ديسمبر عام 1970.

- ذات أصول إفريقية، فوالدها ولد في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكانت والدتها أستاذة جامعية وأخصائية تغذية من غيانا، وتوفيت بالسرطان.

- تخرجت في جامعة هارفارد الأمريكية في عام 1991.

- عملت كصحفية ومعلقة سياسية ومقدمة برامج تليفزيونية في قناة «أم أس إن بي سي» وجامعة سيراكيوز.

- متزوجة من جايسون ريد في عام 1997.

- عملت كمديرة تحرير لموقع Grio.com، وهو عبارة عن منصة خبرية على الإنترنت متخصصة في تقديم القصص والرأي والأي الأخر، كما عملت كمحررة للمدونة السياسية Miami Herald في يوليو 2011

- تولت «ريد» منصب نائب مدير الاتصالات في فلوريدا لمبادرة «أمريكا القادمة معًا»

- تقوم حاليا بإنتاج فيلم وثائقي بعنوان سنوات القتال، الذي تتحدث فيه عن الملاكمة.