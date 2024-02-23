المطران عطا الله حنا: لا يجوز اعتياد مشاهد الموت والدمار في فلسطين

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس إن شهداء فلسطين ليسوا أرقاماً، وكل قطرة دم بريئة تسفك تعني بالنسبة كثيراً ولا يجوز أن تتحول مشاهد الموت والدمار والخراب الى مشاهد روتينية اعتيادية.

وتابع حنا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: نحن في الشهر الخامس للحرب ومع كل يوم جديد هنالك آلام جديدة وأحزان مروعة ومشاهد تدل على بشاعة وهمجية ما يحدث، ومن واجبنا جميعا أن نقف إلى جانب أهلنا في غزة كل من موقعه وبالطريقة التي يستطيع، وأضعف الايمان هو الدعاء والصلاة من أجلهم، مضيفاً ثقافتنا ليست ثقافة قتل وموت وعنف وحروب بل ثقافة حياة واحترام لكل إنسان وحقه في أن يعيش بسلام .

واستكمل: لا تتوقعوا خيرا إذا ما استمر الاحتلال وسياساته وبعض المسؤولين فيه ينكرون وجود الشعب الفلسطيني وآخر ما اتحفتنا به هذه الحكومة العنصرية بأنها لا تعترف بدولة فلسطينية، مشددا على أنه لا يمكن أن يتحقق سلام حقيقي دون إنهاء الاحتلال وتحقيق أمنيات وتطلعات شعبنا الفلسطيني.

واختتم بيانه قائلاً: نداءنا هو موقف كنائسنا بأننا مع السلام ولكن ليس أي سلام، فالسلام الحقيقي هو الذي يصون كرامة الإنسان وحريته وبغير ذلك لا يمكن أن يكون ما يتحدثون عنه سلاماً حقيقيا.