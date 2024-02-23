هيئة دعم فلسطين تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف جرائم «الاحتلال الإسرائيلي» في غزة

قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن هناك مجزرة ترتكب بحق الفلسطينيين الآن، وهي غير مسبوقة في التاريخ الإنساني، موضحا أنها خلفت حتى الآن ما يزيد عن 30 ألف شهيد و8000 مفقود، وأكثر من 70 ألف جريح ومليوني من النازحين يعانون فصول مجاعة إنسانية غير مسبوقة وجوع حاد يهلك السكان المدنيين، بجانب الترويع والخوف واستمرار المجازر بحق المدنيين.

وأضاف خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كل ذلك يجرى على مرأى ومسمع العالم، لافتا إلى أن اتفاقية مناهضة جريمة الإبادة الجماعية ومنعها جاءت على إثر المذبحة التي وقعت في القرن العشرين التي تسببت بها أوروبا خاصة النازية، والتي ليس للفلسطينيين أو العرب ضلعا فيها.

فلسطين تدفع ثمن المجازر المرتكبة في التاريخ

وتابع: «اليوم يدفع الفلسطينيون منذ 76 عاما ثمن هذه السياسات الاستعمارية والمجازر المرتكبة في التاريخ، وللأسف العالم يغض النظر عن هذه الجرائم بحق الفلسطينيين، وما تفعله دولة الاحتلال منذ احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية، وعلى العالم وقف هذه المجازر في غزة».

مسار محكمة العدل الدولية

وأشار إلى أن مسار محكمة العدل الدولية مهم جدا في إطار القضية المقدمة من جنوب أفريقيا تجاه وقف جريمة الإبادة الجماعية، والتي قضت فيها المحكمة تدابير مؤكدة لضرورة حماية الفلسطينيين من القتل والتهجير، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.