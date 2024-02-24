«الإفتاء» توضح حكم تارك الصلاة.. من أعظم الكبائر (فيديو)

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم تارك الصلاة، في مقطع فيديو نشرته عبر موقعها الرسمي على موقع «يوتيوب»، تيسيرا على المؤمنين لمعرفة كل أمور دينهم.

حكم تارك الصلاة

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حكم تارك الصلاة، إن تركها معصية عظيمة، خاصة أنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وعماد الدين، وهي أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة، وإن صلحت صلح سائر العمل، ويتجاوز الله عن الباقي، وإن فسدت فسد سائر العمل.

تعرف على حكم تارك الصلاة

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه عن حكم تارك الصلاة، إلى أن الله تبارك وتعالى، قال عن الصلاة: (إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر)، مشددا على أنها تكون سببا في نهي مؤديها عن ارتكاب الفواحش والمعاصي، ولذلك تركها يعد من كبائر الذنوب، لذلك ينصح من وقع في هذه الكبيرة أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والحفاظ على الصلاة.