طريقة عمل كيكة الطاسة بدون بيض وسمنة.. «موفرة وزي الجاهزة»

طريقة تحضير كيكة موفرة ولا تحتاج للكثير من المقادير من اهتمامات الأمهات؛ لذلك يفضلن معرفة طريقة عمل كيكة الطاسة بدون بيض وسمنة، والتي نستعرضها بمكونات ومقادير بسيطة، تجعل من السهل على كل أسرة إعداد هذه الكيكة اللذيذة بكل بساطة، فقط تحتاجين إلى دقيق، سكر ونسكافية ومكونات أخرى تعرفي عليها وفق موقع «mildlyindian» البريطاني.

طريقة عمل كيكة الطاسة بدون بيض وسمنة

دقيق

- سكر

- كاكاو

- زيت

- نسكافيه أو لبن بودرة

- بيكنج صودا

- ملح

- فانليا

- خل

طريقة التحضير:

ولتحضير كيكة الطاسة بدون بيض او سمنه، احضري كوب من الماء الساخن وضيفي معلقة كبيرة نسكافيه أو قهوة سريعة الذوبان، ثم اضيفي المكونات الجافة لتعزز طعم الشوكولاته.

احضري إناء وضعي فيه المكونات الجافة التالية:

كوب ونصف دقيق + ربع كوب من الكاكاو الخام - + كوب من السكر+ معلقة صغيرة من بيكنج صودا+ رشة ملح ونقلب، ثم نضيف إليهم كوب النسكافيه وثلث كوب من الزيت + معلقة كبيرة من الخل + معلقة صغيرة فانيليا ثم نقلب جيدا حتى يصبح القوام كريمي.

وحتى تقومين بعمل كيكة الطاسة، ضيفي إليها الزيت ثم ضيفي فيه الخليط وضعيه على نار أقل من الوسط عندما تنضج نسقيه بربع كوب من الحليب.

طريقة عمل صوص الشيكولاتة

وبعد عمل كيكة الطاسة بدون بيض وسمنة، احضري إناء الخلاط ثم ضعي التالي «نصف كوب سكر+ نصف كوب حليب بارد + معلقتين كبار من الكاكاو الخام» وبعدها قومي بالضرب وأثناء الضرب نضيف زيت سرسوب حتى يتقل الصوص، وهنا يصبح الصوص جاهز لتزيين الكيك.