محلات يطبق عليها قانون المحال العامة.. «التنمية المحلية» تتابع تطبيقه بالمحافظات

بدأت وزارة التنمية المحلية متابعة تطبيق المحال قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 في مختلف المحافظات، إذ يجرى تطبيق القانون على عدد 316 نشاطا تجاريا يجب ترخيصها وفق القانون.

وتتلقى مراكز إصدار التراخيص بالمحافظات طلبات ترخيص المحلات والمطاعم والورش وغيرها من الأنشطة، ومنها محلات مجموعة الأغذية وهي تضم:

نشاط الأغذية

- محل بيع العسل البيض والعسل الأسود.

- محل بيع السمن ومشتقاته.

- محل بيع وتوزيع المواد الغذائية والتي لا تتطلب شروطا خاصة للتداول والحفظ.

- محل بيع المواد التموينية والتي لا تتطلب شروطا خاصة للتداول أو الحفظ.

- محل بيع الخضار والفاكهة بالجملة أو التجزئة بحالتها الصلية بدون إعداد أو تجهيز.

- محل بيع الدقيق والردة.

- محل بيع العطارة والتوابل بأنواعها.

- محل بيع جميع أنواع الحبوب الجافة.

- محل بيع البن وملحقاته.

- محل بيع المشروبات الغازية غير الكحولية.

- محل بيع البلح والتمور والعجوة.

- أكشاك بيع الحلويات والمشروبات والعصائر سابقة التعبئة والتي لا تتطلب شروطا خاصة بالتداول.

- محل بيع الخل.

- محل بيع لوازم السبوع والأفراح.

مجموعة الملابس والمفروشات والمنتجات الجلدية

- محل بيع وتأجير الملابس بكافة أنواعها رجالي، حريمي، أطفالي.

- محل بيع، وتأجير الملابس المستعملة بكافة أنواعها رجالي، حريمي، أطفالي.

- محل بيع الأحذية والمنتجات الجلدية والشنط.

- محل بيع المفروشات بكافة أنواعها وبيع مستلزمات التنجيد.

- محل بيع الخيوط والتريكو والأشرطة المجدولة والكلف.

- محل بيع الخردوات والخيوط من الألياف النباتية والحيوانية والصناعية بالتجزئة أو جملة.

- محل بيع لوازم الخياطين ولوازم مصانع الملابس.