محافظة القاهرة تواصل إجراءات تطبيق قانون المحال العامة وتنشر نماذج إرشادية

بدأت محافظة القاهرة إجراءات تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 والعمل على تفعيل ضوابط ترخيص المحال بداية من الأسبوع الجاري، وحثت المواطنين على أهمية التقديم للترخيص.

ونشرت المحافظة بعض نماذج ترخيص المحلات ومنها طلب رخصة سارية، وطلب توفيق وضع محل عام برخصة مؤقتة، مع منح المتقدم للحصول على رخصة إيصال يفيد تقديمه لطلب الترخيص يحول دون التعرض لأي قرار بالغلق لنشاطه لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.

رخصة سارية

ويتضمن طلب ترخيص رخصة سارية أو توفيق الأوضاع لمحل عام بعض البيانات منها: اسم طالب الترخيص، المهنة، الجنسية، الرقم القومي، محل الإقامة، البريد الإلكتروني، الاسم التجاري المقترح، رقم السجل التجاري، رقم البطاقة الضريبية، وإذا كان النشاط يتضمن أغذية أومشروبات، مساحة المحل، وموقع المحل.

تغيير نشاط المحل

ويقدم طالب الترخيص إقرار الالتزام بضوابط القانون وعدم تعديل أو تغيير النشاط بالمحل دون الحصول على موافقة مركز إصدار الترخيص، وتحمل مسئولية صحة البيانات والالتزام بمواعيد فتح وغلق المحلات وشروط السلامة والصحة المهنية وعدم ممارسة أي أفعال مخلة بالنظام العام وعدم تجاوز الضوابط التي تصدرها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن مزاولة النشاط.