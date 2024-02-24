احذر تأثير القلق والتوتر على الجهاز المناعي.. مفاجأة فيما يحدث لجسمك

ملايين الناس حول العالم يعانون من القلق والخوف المستمرين؛ لأسباب عديدة، تتعلق بالعمل والمشاكل الأسرية وغيرها، دون العلم أن هذا الشعور اللإرادي اليومي يمكن أن يكون سببًا للإصابة بالكثير من الأمراض.

وبحسب تصريحات الدكتورة صفاء محمود حمودة، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر لـ«الوطن»، يتدخل القلق بشكل كبير في الجهاز المناعي ويقلل من أدائه، ما يجعل الإنسان أكثر عرضه للأمراض والفيروسات.

تأثير القلق والتوتر على صحة الإنسان

للقلق والتوتر علاقة معقدة بجهاز المناعة، ولسوء الحظ، هناك بعض الأدلة على أن الكثير من القلق يمكن أن يضعف جهاز المناعة بشكل كبير، يمكن أن يضع ضغطًا على الجسم والذي بدوره يطلق هرمون التوتر المسمى الكورتيزول، بحسب أستاذ الطب النفسي.

والكورتيزول هو هرمون التوتر الرئيسي في الجسم، وهو يشبه إلى حد ما نظام الإنذار الطبيعي، كما أن القلق لا يسبب المرض؛ ولكن عندما يكون هناك اتصال بالجراثيم، قد يواجه الجهاز المناعي الضعيف صعوبة في محاربتها بسببه، وفق موقع «calmclinic» البريطاني.

وقالت أستاذ الطب النفسي: «القلق بيأثر على الجهاز المناعي تأثير سلبي لأنه بيعلي الكورتيزول، والشخص اللي عنده قلق وتوتر أكثر عرضة للأمراض كلها، فأوقات الضغوط بيزيد فرص الإصابة بالأمراض العضوية أكتر بنحتاج مضادات اكتئاب وقلق مع مرضى السرطان عشان نحسن الجهاز المناعي عشان يحارب المرض بشكل أفضل، فالقلق بيعلي الكورتيزول ويعمل تثبيط للمناعة ويقلل كفاءة الجهاز المناعي».

كيف يضعف الكورتيزول على جهاز المناعة؟

ويضعف الكورتيزول جهاز المناعة لديك خلال فترات التوتر الشديد، ويحاول الكورتيزول تقليل الالتهاب عن طريق إضعاف بعض الأجسام المضادة التي يمكن أن تزيد الالتهاب، كما أنه يعمل أيضًا على تشغيل المناعة الطبيعية ونقل الموارد بعيدًا عن مناعة معينة.

والكورتيزول مفيد فقط في فترات قصيرة؛ عندما تعاني التوتر لفترات طويلة، يحتاج جسمك إلى الخلايا التائية وخلايا الدم البيضاء، التي يعمل الكورتيزول على قمعها، وبالتالي إضعاف جهاز المناعة لديك بمرور الوقت، والنتيجة ليست فقط أنك قد تصاب بالمرض؛ لكن سيواجه جسمك صعوبة في التعافي؛ فهو يحتاج إلى هذه الخلايا لمهاجمة الأمراض، ومن الصعب على جسمك أن يفعل ذلك عندما يسحق القلق قوة جهازك المناعي» كما أوضحت أستاذ الطب النفسي.