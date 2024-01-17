هل الاستيقاظ في منتصف الليل أمرا طبيعيا؟.. حالة واحدة تسبب القلق

عندما تتخيل ليلة النوم المثالية، ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟، بالنسبة إلى كثير من الناس، إنها على الأقل ثماني ساعات سعيدة من النوم المتواصل، ورغم ذلك فإن معظم الناس يستيقظون مرتين إلى ثلاث مرات طوال الليل، أو مرة واحدة على الأقل.

هل الاستيقاظ في منتصف الليل طبيعي؟

هل هذا شيء يدعو للقلق؟ يشرح الأطباء ما هو طبيعي وما هو غير مألوف بالإضافة إلى ذلك، يقدمون نصائح حول ما يجب عليك فعله عندما يحدث ذلك وتواجه صعوبة في النوم مرة أخرى، بحسب موقع «parade».

هل الاستيقاظ في منتصف الليل طبيعي؟، تقول الدكتورة أودري ويلز، طبيبة طب النوم ومؤسسة Super Sleep: «من الطبيعي أن يستيقظ الإنسان عدة مرات في الليلة، ولكن يجب أن تستمر فترات الاستيقاظ أكثر من ثلاث إلى خمس دقائق حتى نتذكرها في اليوم التالي».

أسباب اضطراب النوم

بالإضافة إلى الطرق العادية للانتقال إلى مرحلة جديدة من النوم، هناك عدد كبير من الأسباب التي تجعل الشخص يستيقظ أثناء الليل، تقول الطبيبة إن هذا يمكن أن يشمل شخصًا تشاركه السرير مع الحركة، والضوضاء، والاضطرار إلى الذهاب إلى الحمام، والشعور بالحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة، والإصابة بالارتجاع الحمضي، وعدم انتظام ضربات القلب، أو المعاناة من الألم، أو تناول الأدوية، أو الاكتئاب غير المعالج، أو رؤية كابوس.

ويتفق معها الرئيس التنفيذي لشركة رينوما، الدكتور ديفيد روزين، قائلاً إن معظم الناس لا يتذكرون حتى استيقاظهم الليلي القصير، «في بعض الأحيان، يكون الاستيقاظ لفترة وجيزة جزءًا من كيفية انتقال أدمغتنا إلى مراحل مختلفة من النوم».

وحذر الطبيب من أن الاستيقاظ بشكل متكرر قد يكون أيضا علامة على اضطراب في النوم مثل انقطاع التنفس أثناء النوم، حيث يشعر الشخص بالاختناق خلال نومه.

«عدم التمكن من العودة إلى النوم يكون علامة على وجود أزمة»، هكذا اتفق الطبيبان على حالة واحدة تدعو للقلق، مؤكدان أن الاستيقاظ في الليل أمر طبيعي، ولكن عدم القدرة على النوم مجددا يعني الإصابة بمرض اضطراب النوم.