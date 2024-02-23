مدبولي: إنشاء أحياء سكنية لكل المستويات بمشروع مدينة رأس الحكمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّ مشروع مدينة رأس الحكمة، سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات وكذلك فنادق عالمية على أعلى مستوى ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى كل الخدمات العمرانية المتواجدة في كل مدينة، من مدارس وجامعات ومستشفيات ومباني إدارية وخدمية.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي: «سيكون هناك منطقة حرة خدمية خاصة سيكون فيها صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية للمدينة بالإضافة إلى حي مركزي للمال والأعمال، لاستقطاب الشركات العالمية من كل مكان والتي ترغب التواجد في هذه المدينة».

وكشف أنَّّه سيتم إنشاء مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية، كما جرى الاتفاق على تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة وسيتمّ تخصيص أرض لوزارة الطيران المصرية وسيكون من خلال قانون التزام المرافق العامة المستخدم بالدولة المصرية وسيتم التعاقد مع شركة أبو ظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار ويكون للدولة المصرية حصة من عوائده.

وتابع: «نتحدث عن تنمية متكاملة في كل المجالات وهذه المدينة من المستهدف أن تكون عالمية بكل المستويات على أعلى مستوى وتستقطب حجم سياح لن يقل عن 8 ملايين سائح إضافي سيأتون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة».