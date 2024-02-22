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كتلة الحوار: الصفقات الاستثمارية شرايين الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل

كتب:

يسرا البسيوني
11:17 م | الخميس 22 فبراير 2024
الحوار الوطني

الحوار الوطني

ثمّنت كتلة الحوار نجاح الدولة المصرية في إنهاء أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى، مؤكدة أنها خطوة مهمة تدعم الاقتصاد المصري.

صفقات كبرى

وأشاد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، في تصريح خاص لـ«الوطن»، بجهود مجلس الوزراء والجهات المعنية في الوصول لصفقات كبرى وضخ عملات أجنبية، مؤكدا أن مثل تلك الاستثمارات تعد شرايين الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل ضخمة، بالإضافة إلى رفع معدلات التشغيل.

المخطط الاستراتيجي

وأضاف رئيس كتلة الحوار، أن اختيار المشروعات التي تتماشى مع المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية يحقق المستهدف من التخطيط القومي ورفع معدلات النمو.

وكان مجلس الوزراء، أعلن اليوم، الموافقة على صفقة استثمارية ضخمة، موضحا انها ستحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، موضحا أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، لافتا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة.

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بقلم يسرا البسيوني