«حماة الوطن»: الاستثمار الأجنبي المباشر سيحسن وضع الاقتصاد المصري

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد المصري له العديد من الفوائد التي تُساهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي الحالي، فضلا عن مساهمته في تمكين القطاع الخاص في زيادة فرصة مشاركة في كافة القطاعات التنموية في الدولة المصرية.

الاستثمار الأجنبي يحسن وضع الاقتصاد المصري

وأوضح المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة توفر العديد من فرص العمل للشباب الواعد، فضلا عن تأكيد قدرة الاقتصاد المصري على مواجهته للتحديات وامتصاص الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، فضلا عن الأوضاوع المضربة في المنطقة في الوقت الحالي.

الحصول على ثقة المستثمرين

كما نوه بأن الحصول على ثقة المستثمرين ليس بالأمر الهين وإنما يحتاج إلى عمل وتنسيق كبير بين كافة قطاعات الدولة المصرية لتصبح منظومة متكاملة للاستثمار فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى البيئة التشريعة التي اهتمت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، لتصبح هناك بيئة صالحة للاستثمار.