رئيس الوزراء: مشروع رأس الحكمة قائم على الشراكة وليس بيع الأصول

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع رأس الحكمة شراكة وليس بيع أصول.

جاء ذلك عقب توقيع مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى، وذلك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي حملت عنوان «مصر والإمارات.. شراكة من أجل التنمية».

ونوه رئيس الوزراء إلى أنَّ الصفقة الاستثمارية توفر ملايين من فرص العمل سنويا، قائلا إنَّ الصفقة تأتي في إطار القوانين المصرية وشركة أبوظبي القابضة تستفيد من نفس القوانين.

وتابع رئيس الوزراء: علمنا على تحسين مناخ الاستثمار وأولينا أولوية كبيرة لقطاع الصناعة، على الرغم من التداعيات الاقتصادية وأزمة كوفيد، كما أطلقنا الرخصة الذهبية وتخصيص الراضي، والمستثمر المحلي له نفس القيمة والأهمية للدولة المصرية، ونرحب بكل أنواع الاستثمار.