مجلس القبائل والعائلات المصرية: الصفقة الاستثمارية الكبرى تُبشر بمزايا هائلة

أشاد المهندس محمد سامي لهلوب، عضو الهيئة العليا لمجلس القبائل والعائلات المصرية، بنجاح الصفقة الاستثمارية الكبرى، موضحا أنه «مشروع تنموي عمراني» ينعكس مردوده على الاقتصاد المصري.

توفير فرص عمل

وأضاف في بيان له، أن الصفقة تسعى لجذب استثمار أجنبي مباشر، وسيوفر سيولة دولارية كبيرة للدولة المصرية تساعد على تجاوز التحديات الراهنة، وضبط سعر الصرف والقضاء على الأسواق الموازية، مؤكدا أن الصفقة فرصة كبيرة وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

مصر قادرة على تجاوز التحديات الراهنة

وتابع: «هناك مئات الآلاف من الشركات والمصانع ستستفيد من المساهمة في هذا المشروع، من خلال فرص العمل للشركات المصرية المشاركة في الصفقة»، مؤكدا أن الصفقة تمثل شهادة كبيرة لقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة، وأبلغ رد على المشككين في قدرة مصر على تجاوز التحديات الراهنة.