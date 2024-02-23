الدولار يواصل تراجعه في السوق الموازية بعد إعلان الصفقة الاستثمارية الكبرى

سجلت أسعار صرف الدولار في السوق الموازية أدنى مستوى لها، لتبلغ 51 جنيهًا في اليوم الثاني لإعلان الحكومة عن الصفقة الاستثمارية الكبرى، والتي تهدف إلى تدفق العملة الصعبة إلى اقتصاد الدولة.

حالة ارتباك في سعر الدولار بالسوق الموازية

وتوقفت حركة البيع والشراء للدولار وباقي العملات الأجنبية في السوق الموازية بسبب حالة الارتباك بعد الإعلان عن أكبر الصفقة الاستثمارية الكبرى، لينخفض الدولار، خلال الساعات الماضية بمعدل 11 جنيها.

اقتصادي: الدولار سينخفض لأقل من 40 جنيهًا

أشار الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد البنا، إن سعر الدولار في السوق الموازية وصل لمستويات مبالغ فيها، لأنه قائم على مضاربات وهمية لكن مع عودة الاستثمارات القوية للدولة فإن السوق الموازية ستتراجع بقوة ويعود الدولار إلى سعره الطبيعي، مضيفا في حديثه لـ«الوطن» أن سعر الدولار في السوق السوداء، سيكون عادلا وهو أقل من 40 جنيهًا، خلال الأيام المقبلة.