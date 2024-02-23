«مدبولي»: الصفقة الاستثمارية الكبرى تسهم في حل أزمة سيولة الدولار ووقف التضخم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنَّ مكسب المواطن العادي من الصفقة الاستثمارية الكبرى بتطوير منطقة رأس الحكمة، أنَّ هناك كمية من الأموال والنقد ستدخل إلى خزانة الدولة، تعمل على حل أزمة السيولة الدولارية، وذلك من خلال البنك المركزي المصري والحكومة اللذين سيكونان لديهما القدرة على تحقيق عملية الاستقرار النقدي وكبح جماح التضخم حتى إيقافه، ومع الإصلاحات الهيكلية في الدولة سيمكننا القضاء على التضخم الموجود بصورة كبيرة للغاية.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، نقتله قناة «إكسترا نيوز»: «الاستقرار النقدي من شأنه أن يعمل على الحفاظ على مستوى الأسعار، والأهم القضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصري، والمشروع الضخم المزمع إنشاؤه من شأنه تحقيق جميع تلك الأهداف».

وتابع رئيس الوزراء: «هذا المشروع بحجم الاستثمارات التي ستكون موجودة فيه، يخلق ملايين فرص العمل، ومصر سنويا تحتاج إلى مليون فرصة عمل جديدة، لذلك نحن في حاجة لمثل هذه النوعية من المشروعات أن تتكرر في أكثر من مكان».

واستطرد: «مصر تُوضع على خريطة السياحة العالمية، ونتحدث عن حلم الوصول إلى 40 لـ50 مليون سائح سنويا لنضمن أن تكون السياحة مصدرا دائما ومستداما للعملة الأجنبية، وسيتحقق ذلك بمثل هذه النوعية من المشروعات».